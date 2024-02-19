Після тривалого лікуванння зупинилося серце захисника з Теребовлянщини

На превеликий жаль, втратили ще одного захисника. 18 лютого після тривалого лікування відійшов у вічність колишній військовослужбовець Андрій Григорович Антошків, 31.08.1983 р.н. Захисник проживав у селі Вербівці.
З березня минулого року Андрій Антошків захищав територіальну цілісність України та наше майбутнє. 8 квітня 2023 року захисник отримав важке поранення під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Переніс декілька операцій.
Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою, повідомили у міськраді.
Завтра, 20 лютого, об 11.00 год. в с.Вербівці відбудеться чин похорону та церемонія прощання із покійним Героєм Андрієм Антошківим.