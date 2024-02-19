Після тривалого лікуванння зупинилося серце захисника з Теребовлянщини

На превеликий жаль, втратили ще одного захисника. 18 лютого після тривалого лікування відійшов у вічність колишній військовослужбовець Андрій Григорович Антошків, 31.08.1983 р.н. Захисник проживав у селі Вербівці.

З березня минулого року Андрій Антошків захищав територіальну цілісність України та наше майбутнє. 8 квітня 2023 року захисник отримав важке поранення під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Переніс декілька операцій.