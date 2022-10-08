Відколи дозрів урожай основної сировини — цукрового буряка, завод виробляє цукор та інші суміжні продукти (жом, меляса).

Після трирічної перерви Козівський цукровий завод нарешті відновив свою роботу.

Про це повідомляє Козівська селищна рада.

Підготовка до сезону розпочалася ще навесні з реконструкції системи енергоносіїв та впровадження альтернативних видів опалення. На заводі встановили вугільні котли, паралельно можуть працювати також і газові — це дозволяє планувати стабільну роботу виробництва.

«До війни в Україні працювало близько 35 цукровиробників. З початком повномасштабного вторгнення Козівський цукровий завод — один з 20, які тримають цукрову галузь на плаву» — розповідає головний інженер Дмитро Лицар.

Під час робочого візиту він ознайомив керівників громади з основними етапами прийому, підготовки та обробки буряка, системою аналізу, очистки сировини, виходом та фасуванням готової продукції.

«Я радію, що потужності цукрового заводу запрацювали у нашій громаді. Зараз, під час війни, це особливо цінно. Перш за все, завод забезпечив понад 100 робочих місць, а під час вантажних робіт це близько 150 осіб. До бюджету стабільно надходить ПДФО, люди мають роботу з хорошою оплатою. Також хочу особисто подякувати аграріям, які підтримали ініціативу відновлення цукрової галузі, забезпечили завод сировиною, повірили в ефективність цієї справи. Сподіваюся, це перший і ґрунтовний крок до побудови галузі цукроваріння в громаді» — відзначає селищний голова Сергій Добалюк.

Довідка

Козівський цукровий належить групи заводів «Радехівський цукор» — найбільшого виробника цукру України, одного з лідерів експорту цукрової продукції.

Нагадаємо, що 20 вересня відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Марилівського спиртового заводу. Переможна ставка склала 150,001 млн грн.