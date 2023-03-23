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Після двадцятиградусного тепла на Тернопільщину повернуться холоди

23.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Погода

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На Тернопільщині тиждень завершиться двадцятиградусними температурними показниками. Однак вже вихідними повернеться більш прохолодна погода, а наступного тижня стовпчики термометрів можуть знову знизитися до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 24 березня очікується тепла погода, обумовлена середземноморсько-атлантичними повітряними масами.

“Буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с., температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 16 – 21º тепла. 25 березня можливі дощі. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 11 – 16º тепла. 26 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться  без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 9 – 14º тепла”.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень розпочнеться з похолодання, а березень закінчиться дощовою погодою

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільщина, погода, новини

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