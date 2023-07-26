Після 30 вересня йти у банк немає сенсу: попередження НБУ щодо готівки

В Національному банку України озвучили нагадування для громадян. Воно стосується обміну старих грошей.

У фінустанові пояснили, що в українців залишились понад два місяці, аби встигнути обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Ці монети вже не є платіжними засобами в Україні, однак в обігу досі перебуває ще понад 7 мільярдів штук таких копійок.

Тому українців попередили, що до 30 вересня 2023 року такі копійки можна безкоштовно обміняти на банкноти і монети усіх інших номіналів, що перебувають в обігу. Після 30 вересня зробити це буде неможливо.

Обміняти монети впродовж двох місяців можна або в підрозділах Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.

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