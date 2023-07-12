Мінімальна пенсія у розмірі 4200 гривень: хто отримав право на такі виплати

Справа в тому, що далеко не всі українці знають, яка пенсія призначається через втрату годувальника-військовослужбовця. За інформацією експертів пенсійної справи, така пенсія призначається у розмірі від 30 до 70 відсотків заробітку (пенсії).

Мешканка Уманського району (Черкаська область) поцікавилась думкою експертів.

“Помер мій чоловік, колишній військовий пенсіонер. Скільки мені як дружині належить у відсотках його пенсії?” – запитує жінка.

Відповідь експертів зазначає, що згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” передбачено призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника у розмірі від 30 до 70 відсотків від заробітку (грошового забезпечення), залежно від обставин загибелі або смерті годувальника.

У той же час мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника за нормами зазначеного закону не може бути меншим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 4186 гривень.