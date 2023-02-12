Після 20 лютого: Нафтогаз опублікував інформацію про нові рахунки за газ

Газопостачальна компанія Нафтогаз України опублікувала для споживачів інформацію про рахунки за газ. В компанії зазначили, що рахунки за спожитий у січні 2023 року газ вже сформовані.

Суму до сплати формують на основі тих даних, які облгаз передає Нафтогазу. Щомісяця після 20 числа Укрпошта доставляє споживачам паперові рахунки. Тому після 20 лютого українці вже отримають квитанції і зможуть їх оплатити.

А ті споживачі, які не хочуть чекати паперові платіжки і бажають заплатити за газ раніше, можуть це зробити. Адже рахунок можна отримати за допомогою онлайн сервісів.

Отримати платіжки можна в чатботах GASUA в соціальних мережах або ж в особистому кабінеті. Також рахунок надсилають на електронну пошту.

Ще один спосіб, про який розповіли в пресслужбі Нафтогазу – це отримати рахунок у терміналах самообслуговування.

Після того, як споживач отримує платіжку в електронному чи в паперовому вигляді, він повинен заплатити за газ впродовж кількох днів. Водночас в Нафтогазі закликають українців сплачувати рахунки в повному обсязі.