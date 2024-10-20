Підзимовий посів айстр: для тих, хто не хоче займатися розсадою

Якщо ви, як і багато інших любителів айстр, не відчуваєте жодного бажання клопотати над вирощуванням розсади і не маєте часу на посадку квітів у відкритий ґрунт навесні, спробуйте посіяти насіння по осені.

Зрозуміло, в цьому випадку знадобиться дещо більше посівного матеріалу, проте в результаті рослини виходять міцними та загартованими.

Займатися осіннім посівом айстр можна з вересня по середину жовтня, залежно від прогнозів синоптиків.

Ділянку, де ви плануєте розбити клумбу, необхідно перекопати та внести добрива. При цьому краще відмовитися від гною та свіжого перегною.

Взимку досвідчені квітникарі рекомендують накидати в це місце сніг, а якщо морози особливо лютують – накрийте ділянку з посівами захисною плівкою, листям, хвойними гілками.

При такому способі вирощування айстр із настанням весни потрібно буде зайнятися пікіруванням розсади, залишаючи між кущами відстань приблизно 25 см.