Підживіть цим у травні полуницю – і зберете щедрий урожай великих і солодких ягід

Автор українського YouTube-каналу “Наша дача!” розповів, чим у травні підживити полуницю, щоб зібрати щедрий урожай смачних і солодких ягід.

За словами городника, у травні полуниця накопичує поживні речовини в листі, тому їх потрібно транспортувати у плоди. Для цього полуницю підживлюють калійними добривами. Автор блогу порадив використати для великих кущів полуниці безазотне добриво – монофосфат калію.

До його складу входять 52% фосфору й 34% калію.

“Фосфор – це енергія для рослин, а калій робить ягоди солодшими”, – розповів городник.

Приготування розчину

1 ст. л. монофосфату калію розчиніть у 10 л води.

Полийте підготовленим розчином полуницю під корінь з розрахунку один ківшик підживлення під один кущ.