Підтвердили загибель 44-річного захисника з Тернопільщини

Знову гріка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 12 серпня 2024 року в районі н.п. Сверликово Курської області загинув 44-річний солдат Божок Олег Іванович.

Про гірку втрату повідомили у Другому-відділі Чортківського Ртцк-та-сп.

Олег учасник АТО, він з перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до своїх побратимів, та на жаль перемогу зустріне з небесним військом.

“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Олега стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! – йдеться у поідомленні.