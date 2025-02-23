Підтвердили зaгибель захисника з Тернопільщини, кого вважали зниклим безвісти майже два роки

Тернопільщина знову в скорботі, підтвердили зaгибель захисника, якого вважали зниклим безвісти майже два роки, Богдана Михайловича Школьного. Герой загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Масютівка Куп’янського району.

Про важку втрату повідомили на сторінці Озернянської громади.

Богдан Школьний народився 2 квітня 1974 року.

“Його життя, сповнене любові до рідної землі, обірвалося трагічно. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, і ось тепер ми отримали підтвердження найстрашнішого, – розповідають у громаді. – Богдан Школьний не був байдужим до долі своєї країни. Ще задовго до повномасштабного вторгнення він брав участь в антитерористичній операції, захищаючи східні кордони України від російської агресії.

Коли ж ворог знову ступив на нашу землю, Богдан без вагань став на її захист. З перших днів повномасштабного вторгнення він мужньо боровся проти російських окупантів у лавах Збройних Сил України.

17 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі села Масютівка Куп’янського району Харківської області, Богдан Михайлович загинув смертю героя.

Він віддав своє життя за мирне небо над Україною, за її свободу та незалежність. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам’яті як символ незламного духу, відданості своїй Батьківщині та справжнього героїзму.

У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Богдана Михайловича, розділяючи їхній біль втрати. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Вічна слава та пам’ять Герою України!”.