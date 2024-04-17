Підтвердилось найстрашніше: на фронті загинули двоє військових з Кременеччини

Сумні вісті повідомили у Кременецькій РВА. На фронті занинули двоє мужніх синів українського народу. Обидва війскових – уродженці Кременецького краю.
Підтвердилось найстрашніше. На Донеччині обірвалося життя Михалка Сергія Михайловича, 1966 року народження, жителя м.Почаєва Почаївської міської територіальної громади.
Старший навідник гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону військової частини А**** Сергій Михалко загинув 15 лютого 2024 року під час виконання службових обов’язків на Донецькому напрямку.
Згодом в РВА повідомили, що війна забрала ще одне молоде життя – загинув молодший сержант Сімора Віталій Дмитрович, 1981 року народження, уродженця с.Старий Почаїв Почаївської міської територіальної громади.
Командир 3 штурмового відділення 2 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини А**** Віталій Сімора загинув 08 червня 2023 року в ході виконання бойових завдань, пов’язаних із захистом Батьківщини, в Запорізькій області.
Тіло військовослужбовця прибуде на територію Почаївської громади сьогодні орієнтовно о 13.00 год.
Герої не вмирають!