Підтвердилось найстрашніше: на фронті загинули двоє військових з Кременеччини

Сумні вісті повідомили у Кременецькій РВА. На фронті занинули двоє мужніх синів українського народу. Обидва війскових – уродженці Кременецького краю.

Підтвердилось найстрашніше. На Донеччині обірвалося життя Михалка Сергія Михайловича, 1966 року народження, жителя м.Почаєва Почаївської міської територіальної громади.

Старший навідник гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону військової частини А**** Сергій Михалко загинув 15 лютого 2024 року під час виконання службових обов’язків на Донецькому напрямку.