Підрив “Північних потоків”: The Wall Street Journal заявляє, що операцією керував Залужний, а погодив операцію Зеленський

Операцію з підриву газопроводів “Північний потік” у вересні 2022 нібито схвалив президент України Володимир Зеленський. Після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву “Північних потоків” продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський.

Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.

За інформацією WSJ, план підриву “Північних потоків” зародився одного вечора в травні серед високопоставлених українських військових і бізнесменів, коли вони зібралися відзначити успіхи української армії.

Посадовці того вечора обговорювали, що газопроводи, які транспортували російський газ до Європи, забезпечували Кремль грошима на війну. Виникла ідея підірвати нитки газопроводів, пише The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський нібито спочатку схвалив план — каже офіцер, що брав участь в операції, і ще три людини, ознайомлені з цією справою. Але пізніше нідерландська розвідка дізналася про плани й переказала їх американському Центральному розвідуправлінню. ЦРУ попросило Зеленського зупинити підготовку, той віддав відповідний наказ згорнути план підриву, додали у коментарі WSJ ці ж джерела.

Операцію очолював тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Коли Зеленський сказав йому зупинити підрив, той не зробив цього. Залужний відповів, що диверсійна група залишилася без зв’язку, і її не можна відкликати, бо будь-який контакт з учасниками може скомпрометувати операцію.

“Сказали, що це схоже на торпеду — щойно ви стріляєте нею у ворога, ви не можете відтягнути її назад, вона просто продовжує рухатися, поки не лусне”, — розповів співрозмовник видання.

Валерій Залужний, який зараз працює послом України у Великій Британії, заявив у коментарі WSJ, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є “простою провокацією”. Він додав, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

Високопосадовець Служби безпеки України відповів виданню, що український уряд не причетний до підриву “Північного потоку”, та додав, що Зеленський, зокрема, “не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не віддавав відповідних наказів”.

Радник президента України Михайло Подоляк у коментарі Reuters заперечив причетність України до вибухів на “Північних потоках” і сказав, що винна в цьому Росія. Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від підриву, зауважив також Подоляк і додав, що в Києва не було таких технічних і фінансових ресурсів, щоб реалізувати операцію.

Журналісти також стверджують, що операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним із керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський. Організатори орендували невелику прогулянкову яхту Andromeda, де перебували шість людей, серед яких професійні водолази. На борту була жінка — це мало би допомогти створити ілюзію, що на воді круїз із друзями.

WSJ поспілкувався з чотирма високопоставленими українськими чиновниками з питань оборони та безпеки, які, як стверджується, або самі брали участь в операції, або знали про неї. Всі вони заявили, що трубопроводи — законна ціль в оборонній війні України проти Росії.

Як інформують німецькі та нідерландські чиновники, через кілька днів після атаки, у жовтні 2022, німецька зовнішня розвідка отримала друге наведення про українську змову від ЦРУ, яка знову передала звіт нідерландського військового розвідувального агентства MIVD. У ньому була детальна інформація про атаку, включно з типом використаного судна та можливий маршрут, пройдений екіпажем.

Німецькі слідчі допитали десятки потенційних свідків, просканували дно моря навколо місць вибухів та проаналізували масу даних, включно з цифровою комунікацією, записами про поїздки та фінансовими транзакціями.

“Їм пощастило. Поспішаючи залишити Німеччину, диверсійна команда забула помити «Андромеду», що дозволило німецьким детективам знайти сліди вибухових речовин, відбитки пальців та зразки ДНК екіпажу”, ‒ пише WSJ.

Газета додає, що пізніше слідчі ідентифікували номери їхніх мобільних телефонів і супутниковий телефон Iridium. Ці дані дозволили їм реконструювати всю подорож човна, який пришвартовувався в Німеччині, Данії, Швеції та Польщі. Влада США вимагала від суду отримати від Google електронні адреси, які український бізнесмен використовував для оренди судна, і передати їх німцям. Цей український бізнесмен із середини травня 2022 року зв’язувався з низкою фірм з оренди човнів у Швеції та Німеччині.

У певний момент слідчі намагалися налагодити співпрацю з польською владою, попри те, що диверсанти частково використовували Польщу як логістичну базу і зупинилися в польському порту Колобжег. Співробітник порту, який запідозрив екіпаж яхти, повідомив про це поліцію. Прикордонна служба Польщі перевірила документи членів екіпажу, які надали паспорти країн Євросоюзу. Їм дозволили продовжити шлях на північ, де вони і встановили решту мін, кажуть люди, знайомі з ходом розслідування.

Вони виявили, що весь порт був під відеоспостереженням. Однак, незважаючи на історію тісної співпраці правоохоронців Варшави та Берліна, польські чиновники спочатку відмовилися надати записи відеоспостереження порту. Цього року вони повідомили своїм німецьким колегам, що записи були стандартно знищені невдовзі після відплиття “Андромеди”. Польське агентство внутрішньої безпеки ABW повідомило WSJ, що “таких кадрів не існує”.