Виробник майонезу, соусів та олії шукає у нашому краї працівників. Як повідомили у службі зайнятості, підприємство переїхало на Тернопільщину із Запорізької області та облаштовується на новому місці.

Вже сьогодні у цех з лінією варіння майонезів та соусів потрібні налагоджувальники, слюсарі-ремонтники виробничого обладнання, техніки-технологи та прибиральники.

“Якщо у Вас не достатньо знань чи досвіду – є можливість навчання або стажування безпосередньо на робочих місцях. Зарплата 8-15 тисяч грн, залежно від кваліфікації та виконуваної роботи. Праця у дві зміни. Є можливість довозу працівників, харчування”, – зазначили в обласній службі зайнятості.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету, перейшовши за посиланням. Довідки за телефонами 067 3132283 (Viber), (0352) 52-74-52 – сектор рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.