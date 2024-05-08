Підприємства Тернополя можуть отримати фінансування на реалізацію екологічних ідей від Green Innovation Challenge

Європейський Союз (ЄС), Уряд Данії та Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні у партнерстві з BOOST розпочинають прийом заявок на участь у Green Innovation Challenge — акселераційній програмі, спрямованій на посилення економіки Тернополя.

Green Innovation Challenge відбувається у критичний час, коли українські міста страждають від вторгнення Російської Федерації в Україну. Економіка країни зазнала значного спаду, інвестиційний потенціал регіонів зменшується, а нові виклики з’являються щодня. У таких умовах Тернопіль шукає інноваційні рішення, щоб прокласти шлях до економічного відновлення та сталого розвитку, перейшовши до «зеленої економіки».

Зелена економіка сприяє економічному зростанню та розвитку міст, забезпечуючи екологічну стійкість і соціальну справедливість. Вона передбачає скорочення викидів вуглецю, підвищення енергоефективності, просування відновлюваних джерел енергії та впровадження практики сталого виробництва і споживання.

Незважаючи на виклики, з якими він стикається, Тернопіль сповнений рішучості прийняти цю нову економічну модель і скористатися можливостями, які вона пропонує, для зростання і стійкості.

UNDP в Україні запрошує мікро-, малі та середні підприємства взяти участь у Green Innovation Challenge та запропонувати свої ідеї для трансформації економіки Тернополя.

Учасники та учасниці Green Innovation Challenge отримають менторську підтримку, бізнес-акселерацію, можливості для нетворкінгу, а також фінансову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, щоб підтримати та втілити свою інноваційну ідею.

Читайте більше та подавайте заявку на участь у Green Innovation Challenge для міста Тернопіль за посиланням: https://boostimpact.org/challenges/green-innovation-challenge/

Green Innovation Challenge реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС та впроваджується UNDP.