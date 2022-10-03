На Тернoпільщині працюють 2 підприємства, які належать Oксані Марченкo – дружині Віктoра Медведчука. Проти якої у минулому 2021 році введені санкції за рішенням РНБО, а нещодавно кума путіна виміняно на українських полонених.

Мова йде про приватне агропромислове підприємство «Колос» та товариство з обмеженою відповідальністю «Ландрас-Агро». Обидва мають реєстрацію у селі Лядське, що на Монастирищині і займаються сільськогосподарським виробництвом.

ПАП «Колос» створено на початку 2020 року, а ТОВ «Ландрас-Агро» – ще у 2009-му. В обох цих підприємствах є кілька кінцевих бенефіціантів, серед них Оксана Марченко.

Зокрема, у ТОВ «Ландрас-Агро» Марченко є власницею на пару з В’ячеславом Черепанем, а в ПАП «Колос» є п’ять власників, серед яких Марченко і згаданий Черепаня.

Допоки наші громадяни підіймають прапори на деокупованих територіях, про розрив співпраці з бізнесом повідомили тільки зараз, після восьми місяців війни.