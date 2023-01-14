Підбірка цікавих заходів у Тернополі15 січня

Різноманітні майстер-класи, квартирники та тренінги для молоді – неділю у Тернополі наповнені різноманітними заходами.

Організатори подбали як про дорослих, молодь та навіть найменших жителів нашого Файного міста, пише “20 хвилин”.

Де з дітьми або з коханою людиною можна відпочити 15 січня – читайте у матеріалі.

Казкова резиденція на Театральному майдані

Цікава локація для дітвори – Хатинка Миколая. Її можна відвідати на центральній площі міста щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У резиденції часто влаштовують різноманітні майстер-класи, зокрема виготовлення новорічно-різдвяних листівок, свічок і таке інше. За майстер-класи треба доплачувати окремо. Працює хатинка й у святкові дні. Графік роботи будиночка – 11:00-18:00.

Резиденція працює до 22 січня. Для запису на майстер-класи та додатковою інформацією щодо вартості, звертайтесь у Туристично-інформаційний центр м. Тернополя за телефоном +380 (98) 052 07 20.

«Зимова феєрія»

У рамках відкриття платформи в «Перемозі» діє майстерня Різдва «Зимова феєрія». Там для дітей та дорослих проводять пізнавальні майстер-класи із виготовлення ялинкових прикрас, декупажу різдвяних свічок, зав’язування української хустки.

Аби стати учасником майстер-класу, попередньо необхідно записатись за вказаним номером телефону: +38 (067) 319-10-99.

Також у мистецькій резиденції є фотозона «Додому на Різдво» та проходить виставка робіт учасників конкурсу «Різдвяне диво». Локація працюватиме в «Перемозі» до 22 січня.

Неділя, 15 січня

«Весь світ звеселився, бо Син Божий народився»

У Тернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки (вулиця Січових Стрільців, 15) відбудеться показ різдвяної містерії-вертепу під назвою «Весь світ звеселився, бо Син Божий народився». В основі сценарію – біблійна історія про трьох царів, що вирушили вклонитися новонародженому Ісусу. Але у виставі йдеться ще й про четвертого царя.

Головний режисер театру актора і ляльки Олег Боков переконує, в історії нашого театру це – перший вертеп, хотілося зробити його класичним, без новаторських речей, але водночас, щоби він був такий, як вистава-лего. Щоби наступного року можна було щось додати, щось змінити.

Переглянути вертеп можна об 11:00 або о 13:30. Вартість квитка: 100 гривень.

Тренінг «Впевненість в собі»

Сьогодні життя наповнене різними випробуваннями, тому бути впевненим в собі стає необхідністю. Причин, через які людина може недооцінювати себе, існує безліч: зауваження від близьких людей, конфлікті ситуації у школі, різка критика вчителів…

Але впевненість у собі — це наше сприйняття себе та своїх можливостей. Вона виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення поставлених цілей.

Впевненими людьми не народжуються, а стають, бо впевненість у собі – це навичка, яку цілком можна розвинути самостійно. Тому Центр психології Тетяни Білінської запрошує тебе на тренінг «Впевненість в собі» із циклу #психологія_для_підлітків. На тренінгу ви будете тренувати навички впевненості.

Аби долучитися до заходу, треба зареєструватися за посиланням.

На вас чекатимуть 15 січня о 12:00. За адресою: бульвар Шевченка, 1 (приміщення 19).

«Нова радість стала»

Тернопільський обласний центр народної творчості запрошує всіх бажаючих на обласне зимове календарно-обрядове свято під назвою «Нова радість стала».

На вас чекатимуть різдвяні колядки, щедрівки, віншування, вертепи, що подарують вам самобутні колективи Тернопільщини. Також підготували майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха, що покажуть майстри Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Усі бажаючі зможуть скуштувати різдвяну кутю, якою пригощатимуть студенти Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола. А відвідавши виставку-ярмарок, придбати вироби майстрів народної творчості Тернопільщини.

Упродовж різдвяного дійства проводитиметься збір коштів на придбання безпілотних комплексів «Валькірія» для потреби 44-ої окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола.

Захід починається о 13:00 на Театральній площі.

«Буковинське Різдво»

У Тернопільській обласній філармонії (вулиця Острозького, 11) відбудеться концерт академічного камерного хору BREVIS. Глядачам презентують різдвяну ораторію Ганни Гаврилець «Буковинське Різдво» для хору, солістів та ударних інструментів (перша назва «Барбівська коляда»). Аранжування ударних – Георгій Черненко.

Цей твір був написаний на основі фольклорного матеріалу села Барбівці. Шістнадцять автентичних пісень становлять музичну основу твору Ганни Гаврилець. Кожна пісня цього унікального за змістом народного дійства – це самостійний музичний номер, що об’єднані обрядово ігровим дійством.

У залі обласної філармонії лунатимуть традиційні українські пісні, цікаві сучасні обробки та справжнє різдвяне дійство з колядками, щедрівками та віншуваннями.

Захід розпочнеться о 17:00. Вартість квитків 100-200 гривень з людини.

Стендап «Перевірка матеріалу»

Хочете релакснути та трохи відволіктися від новин? Тоді долучайтеся до стендапу «Перевірка матеріалу», що відбудеться на території кластеру Na пошті.

Це подія, де коміки перевіряють свої жарти, а ви своїми емоціями оцінюєте їх. Захід проходитиме у форматі відкритого мікрофона, тож можливість висловитися буде у кожного бажаючого. Вартість участі – будь-яка гривнева купюра. А вхід дозволено лише тернополянам та гостям міста віком від 18 років. Початок запланований на 19:00.