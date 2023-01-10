10.01.2023 21:04

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Під загрозою знищення: на Тернопільщині намагаються врятувати синагогу ХIX століття

10.01.2023

Роман Васильович

919

Культура, Новини

Поширити:

Прокуратура вимагає в селищної ради взяти на баланс будівлю синагоги у селищі Струсів.

Теребовлянська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Микулинецької селищної ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на безхазяйне майно – будівлю синагоги ХIX ст., яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Встановлено, що вказана пам’ятка архітектури у с. Струсів Микулинецької ТГ перебуває під загрозою остаточного руйнування та знищення й це беззаперечно свідчить про необхідність проведення першочергових робіт для її збереження.

Відсутність власника протягом тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини та проведення реставраційних робіт. Відтак прокуратура звернулась до суду в інтересах держави.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Автор: Роман Васильович

Мітки: будівля синагоги, Теребовлянська окружна прокуратура, селище Струсів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах