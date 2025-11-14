Під Покровськом загинув 53-річний кoмандир з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, під час бою загинув командир станкового гранатомета, наш земляк, Василь Делікатний.

Про гірку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

Загинув мешканець Теребовлі, командир станкового гранатомета Василь Делікатний, 1972 року народження. Він загинув 12 листопада 2025 року біля населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області, де виконував бойове завдання.

«Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого військовослужбовця», – йдеться в повідомленні міської ради.

Василь Делікатний проходив службу в лавах ЗСУ з березня 2021 року.

Дату і час зустрічі домовини в громаді обіцяють повідомити додатково.