Під час виконання бойового завдання загинув воїн з Тернополя

Знову гірка звістка з фронту надійшла до Тернополя, під час виконання бойового завдання загинув тернополянин Максим Соловей.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Соловей Максим Олегович. Воїн загинув 1 травня мужньо виконувавши військовий обовʼязок, в бою за Україну на Донеччині,” – написав очільник міста.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!