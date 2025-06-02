Під час виконання бойового завдання загинув 45-річний захисник з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, на війні загинув Анатолій Панасюк – військовослужбовець із села Колосова, Дунаївського старостинського округу.

Гірку звістку повідомив очільник Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“Нажаль маємо в нашій громаді знову трагічну звістку про загибель нашого земляка, військовослужбовця, жителя села Колосова Дунаївського старостинського округу, ПАНАСЮКА Анатолія Михайловича, 1980 року народження, солдата військової частини Т****,” – йдеться у повідомленні.

Про дату, час та місце зустрічі захисника буде повідомлено додатково.