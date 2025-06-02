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Під час виконання бойового завдання загинув 45-річний захисник з Тернопільщини

02.06.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, на війні загинув Анатолій Панасюк – військовослужбовець із села Колосова, Дунаївського старостинського округу. 

Гірку звістку повідомив очільник Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“Нажаль маємо в нашій громаді знову трагічну звістку про загибель нашого земляка, військовослужбовця, жителя села Колосова Дунаївського старостинського округу, ПАНАСЮКА Анатолія Михайловича, 1980 року народження, солдата військової частини Т****,” – йдеться у повідомленні.

Про дату, час та місце зустрічі захисника буде повідомлено додатково.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

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