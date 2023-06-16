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Під час нересту в заповіднику сітками ловили рибу: судитимуть жителів Тернопільщини

16.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Про це повідомила речниця прокуратури Тернопільщини Леся Гурецька, пише Суспільне.

За її словами, окружна прокуратура скерували до суду обвинувальні акти.

“Як встановило слідство, у березні цього року чоловіки, порушуючи закон, в період нересту сітками ловили рибу у гідрологічному заказнику “Серетський”. Вони завдали збитків рибному господарству України на майже 400 тисяч гривень. Правоохоронці слідство звершили. Чоловікам інкримінують 1 частину 249 статті Кримінального кодексу. Це незаконне зайняття рибним промислом, що завдало шкоди. Ця стаття передбачає штраф, або обмеженням волі до трьох років”, – каже Леся Гурецька.

Теги: нерестова заборона

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