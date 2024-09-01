Під час ліквідації пожежі на Донеччині загинув рятувальник з Тернопільщини

Сьогодні під час гасіння пожежі загинув пожежний-рятувальник з Тернопільщини Антон Олександрович Іваницький. Зазначається, що Антон отримав важкі травми під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка на Донеччині.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

” 1 вересня під час виконання службових обов’язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький.

Антон Іваницький отримав важкі травми під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка. Рятувальника доставили до лікарні, але попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам’ять! Рятувальника доставили до лікарні, але попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших”, – йдеться в повідомленні.