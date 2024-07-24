Під час довгих відключень світла більше 17 годин воду отримає лише частина тернополян, – ЗМІ

Якщо світла не буде 16-17 годин і довше, тернополянам треба брати воду з кюветів або колонок-качалок. Про це пише видання 20 хвилин. Журналісти взяли коментар у головного інженера КП «Тернопільводоканал».

Коли лише планові відключення світла

Як зазначив представник КП «Тернопільводоканал», за звичних умов планові відключення електроенергії не мали би вплинути на надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

«Наше підприємство належить до об’єктів критичної інфраструктури. У випадку ж тривалих аварійних відключень електрики ми передбачили кілька варіантів забезпечення питною водою тернополян. І подбаємо про те, щоби жителі всіх мікрорайонів міста мали доступ до питної води», – заявив інженер підприємства.

Коли аварії або тривалі відключення світла

За словами представника «Тернопільводоканалу», у випадку аварій в енергосистемі та тривалих аварійних відключень, водопостачання та водовідведення здійснюватимуть за графіком.

«Майже всі об’єкти «Тернопільводоканалу» забезпечені генераторами. Проте підприємство не зможе працювати на генераторах безперервно й цілодобово. До речі, всю систему ми мусимо запускати цілком — і забезпечувати людей питною водою, і перекачувати та очищати стоки. При централізованому водопостачанні за певним графіком можуть виникати певні нюанси — вода поступатиме з пониженим тиском, її отримуватиме лише певна частина тернополян», – повідомив інженер підприємства.

Якщо буде повний блекаут

Як заявив інженер «Тернопільводоканалу», якщо у підприємства не буде можливості запускати генератори на всіх об’єктах підприємства, працюватимуть лише генератори на свердловинах водозаборів.

«Наші спеціалісти заповнюватимуть водою ємності і розвозитимуть її у різні локації Тернополя. Ємкості розміщуватимуть у місцях, де воду буде зручно набирати містянам», – повідомив інженер.

Де можна набрати воду під час блекауту

Окрім цього, нагадують у водоканалі, тернополяни зможуть скористатися колонками-качалками.

Наразі у місті у робочому стані є понад 50 колонок-качалок, 15 з них — осучаснені. Карта розташування колонок-качалок доступна в додатку «е-Тернопіль». Мапу колонок-качалок питної води можна знайти у розділі «Мапи» в додатку. Або на сайті міської ради, в розділі е-сервіси, за посиланням.

Набрати воду під час тривалих блекаутів люди зможуть і в трьох бюветах міста — на бульв. Пантелеймона Куліша, бульв. Данила Галицького і на вул. Юності. Роботу бюветів забезпечуватимуть мобільні генератори низької потужності.

Вода з ємностей, колонок-качалок і бюветів придатна для вживання, але у водоканалі просять попередньо її прокип’ятити.

Питну й технічну воду варто запасати на два-три дні. Необхідно знати, що на одну дорослу людину треба 3 літри питної води на добу. І 12 літрів технічної води для гігієнічних процедур та приготування їжі.

Довідка

Диспетчер аварійної служби КП «Тернопільводоканал»:(0352) 51-97-58, (050) 437-43-53.

Новина від пресслужби.