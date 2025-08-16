Під час чемпіонату України з біатлону тернополянин Тарас Тарасюк виграв дві гонки поспіль

Під час чемпіонату України з біатлону серед юніорів та юніорок представник Тернопільщини Тарас Тарасюк виграв дві гонки поспіль.

7 серпня зі спринтів розпочався чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. Приємно повідомити, що, біатлоніст з Копичинців Тарас Тарасюк, який хоча й не закрив дві мішені на першому рубежі впевнено фінішував на першому місці. Найближчий переслідувач, представник Сумщини відстав від Тараса аж на 35 секунд.

8 серпня у гонці переслідування серед юніорів Тарас Тарасюк вдруге поспіль на змаганнях фінішував на першому місці, попри чотири промахи на вогневих рубежах. На другій позиції зупинився представник Києва Богдан Богач, який програв Тарасу 11 секунд, маючи в активі одну незакриту мішень.

Серед юніорок кращою серед представників Тернопільської області була сестра Тараса Тетяна Тарасюк, яка у спринті і гонці переслідування двічі фінішувала на п’ятому місці.

10 серпня у класичній естафеті команда юніорів Тернопільської області фінішувала на п’ятому місці.

У змаганнях взяли участь близько сотні учасників з юніорської збірної та спортсмени з Київщини, Чернігівщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Сумщини, Харківщини, Тернопільщини, Волині.