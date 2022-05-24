15 травня на відкритому баскетбольному майданчику, що поблизу Порохової Вежі у Львові, відбувся благодійний матч з баскетболу 5х5, участь у якому взяли зіркові гості. Одразу зазначимо, що цей матч відбувся в рамках благодійного турніру з баскетболу 3х3 «Play BALL For Ukraine», мета якого – зібрати кошти для української армії.

Головна подія вечора, а саме благодійний шоу-матч 5х5, викликав неабиякий інтерес серед вболівальників – на трибунах майданчика не було де й яблуку впасти. І причин було кілька, однак головна з них – це унікальність матчу. Поруч з дворазовим чемпіоном НБА Станіславом Медведенком, чи зірковими у минулому баскетболістами Сергієм Ліщуком та Дмитром Забірченком грали люди різних професій. Серед них – і керівники спортивних федерації, бізнесмени, президенти баскетбольних клубів, підприємці, айтішники.

Знайшлося місце на майданчику президенту БК «Тернопіль» Ігорю Комендату, тренеру БК «Тернопіль» Євгену Ворніку, президенту федерації стронгмену України Сергію Конюшку, президенту БК «Самбір» Андрію Бальовському, дворазовому чемпіону світу з слем-данків Дмитрові Кривенку, а також іншим гравцями, більшість з яких представляли аматорські колективи Львова. Тренером БК «Дніпро» був Ярослав Зубрицький, а БК «Тернопіль» – Едуард Скрипець.

У матчі між умовними командами БК «Тернопіль» та «Дніпро» (саме ці клуби організували на матч ігрову форму) перемогла дружба, а точніше БК «Тернопіль» – 38:35. У скороченому за баскетбольними мірками поєдинку було шоу: данки, «трюльники», трюки, комбінації, ефектні штрафні кидки та справжня гра на публіку.

Після матчу гравець «Тернополя» Сергій Ліщук виставив на аукціон свою тренувальну форму з маріупольського «Азовмаша». Окрім майки Ліщука, організатори турніру, а саме Ростислав Зелик та Денис Головко, виставили й інші лоти, серед яких – майки з автографом Олексія Леня та Святослава Михайлюка, кросівки з автографом Станіслава Медведенка та ін.