Під час благодійного концерту у Тернополі гурт «СКАЙ» зібрав понад 220 тисяч гривень на обладнання для місцевої лікарні

Понад 220 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного концерту гурту «СКАЙ» у Тернополі. Гроші спрямують на придбання нейромікроскопа для Першої міської лікарні.

Ініціатором заходу виступив Олег Собчук — лідер колективу та уродженець міста над Серетом. За його словами, перший вечір приніс відчутні результати. Через благодійний аукціон, збірні банки та спеціальні скриньки вдалося акумулювати 223 398 гривень.

Остаточна сума може збільшитися після підрахунку надходжень від реалізації квитків. Музикант висловив задоволення початковим результатом і подякував всім учасникам доброчинної справи.

До ініціативи долучилися представники різних сфер тернопільського суспільства. Серед партнерів заходу — будівельна компанія «Креатор-Буд» на чолі з Ігорем Гудою, міський голова Сергій Надал разом із міськрадою, керівництво палацу культури «Березіль».

Активну участь взяли також Ярослав Чайківський, Леонід Шкробот, Тарас Савчук, Сергій Кічула та Тарас Демкура. Місцеві підприємці, меценати й активісти також не залишилися осторонь цієї важливої справи.

Незважаючи на значну суму, яку потрібно зібрати, організатори налаштовані оптимістично.

Собчук підкреслив, що спільними зусиллями можна досягти будь-якої мети. Він закликав жителів міста продовжувати підтримувати ініціативу.

Новітнє медичне обладнання дозволить лікарям надавати якіснішу допомогу пацієнтам і рятувати більше життів. Збір коштів триватиме до досягнення поставленої цілі.

Нейромікроскоп — це високотехнологічне медичне обладнання, яке використовується в нейрохірургії для проведення складних операцій на головному та спинному мозку. Такі прилади забезпечують надзвичайно точну візуалізацію та дозволяють хірургам виконувати найскладніші втручання з мінімальними ризиками для пацієнтів.