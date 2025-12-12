Під Бахмутом загинув Олег Ковинєв з Тернопільщини

Підтвердилась загибель Олега Ковинєва, жителя села Вівся Козівської громади на Тернопільщині. Захисник загинув під Бахмутом на Донеччині.

Про гірку вутрату повідомив очільник Козівської громади Сергій Добалюк.

«Безжальна війна забрала ще одне життя. З жалем сповіщаємо про підтвердження загибелі солдата Ковинєва Олега Христофоровича, 23.01.1982 р.н., жителя села Вівся.

Військовослужбовець загинув 1 липня 2024 року поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Майже півтора року він вважався зниклим безвісти. На жаль, лише нещодавно вдалося встановити особу захисника.

Висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам’ять Герою!» – написав селищний голова Козови.