Актуальним у холодну пору року є запобігання пожежам та отруєнню чадним газом від пічного опалення у приватних будинках.

Під час встановлення та експлуатації печей потрібно дотримуватися правил. Про це йдеться на сторінці ДСНС області у соцмережі.

При користуванні пічним опаленням необхідно:

перед початком, а також упродовж усього опалювального сезону димоходи та печі від сажі чистити не рідше одного разу на три місяці;

відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менша 0,7 метра, а від топкових отворів – не менша 1,25 метра;

біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5×0,7 метра.

Також потрібно пам’ятати, що:

усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;

попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.