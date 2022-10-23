Актуальним у холодну пору року є запобігання пожежам та отруєнню чадним газом від пічного опалення у приватних будинках.
Під час встановлення та експлуатації печей потрібно дотримуватися правил. Про це йдеться на сторінці ДСНС області у соцмережі.
При користуванні пічним опаленням необхідно:
- перед початком, а також упродовж усього опалювального сезону димоходи та печі від сажі чистити не рідше одного разу на три місяці;
- відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менша 0,7 метра, а від топкових отворів – не менша 1,25 метра;
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5×0,7 метра.
Також потрібно пам’ятати, що:
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;
- попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.
При користуванні печами заборонено:
- розпалювати їх легкозаймистими та горючими рідинами;
- використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
- розмішувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- проводити розпалення печей дровами, довжина яких перевищує розміри топки;
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами.
Заборонено також:
- виносити та викидати гаряче вугілля ближче, ніж за 15 метрів від будівель;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій підставці;
- використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
- влаштовувати димоходи із металевих та азбестових труб;
- прокладати димоходи опалювальних печей по горючих основах;
- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;
- топити печі під час проведення у приміщеннях масових заходів;
- доручати дітям розпалювати піч та наглядати за нею.