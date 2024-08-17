Перший поєдинок на професійному рівні «Нива-2» зіграла внічию

7 серпня у Самборі на Львівщині в рамках 1-го туру чемпіонату Другої ліги в групі «А» відбувся дебютний матч тернопільської «Ниви-2» на професійному рівні. Хоча, мабуть, варто писати «Самбір – Нива-2», зрештою, так назву команди подано й на офіційному сайті «Ниви».

Фаворитами беззаперечно вважали стрийську «Скалу», але тернопільські футболісти зуміли дати бій більш іменитішому супернику, який нещодавно у кубку здолав першоліговий «Епіцентр».

У підсумку вболівальники, яких на стадіоні у Самборі зібралося чимало, забитих м’ячів так і не побачили, поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

«Самбір – Нива-2» – «Скала 1911» – 0:0.

«Самбір – Нива-2» (стартовий склад): Ріпак, Герега, Скочеляс, Климак, Літепло, Давидов, Пежинський, Янчишин, Довбецький, Вишинський, Напуда. Заміна: Доброштан, Гайдук, Вадовський, Болюк, Ковбаснюк, Матусевич, Бідзінський. Тренер – Сергій Локтіонов.

17 серпня у 2-му турі «Нива-2» на виїзді зіграла із івано-франківською «Реверою 1908».