Перестало битися серце захисника з Тернопільщини

Відійшов у вічність ще один мужній захисник з Тернопільщини Андрій Романович Павлище. Серце бійця назавжди зупинилося 21 травня у лікарні Харкова, де він перебував після важкої вибухової травми.

Андрій Романович проживав у селі Качанівка колишнього Підволочиського району. Був солдатом 127-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. За гіркою іронією долі, саме 21 травня він мав відзначати ювілей – 50 років.

“Андрій віддав своє життя за Україну — гідно, мужньо, до останнього подиху. Його смерть — болюча рана для рідних, побратимів, односельців і всієї Підволочиської громади. Щиро співчуваємо родині Андрія, усім, хто його знав і любив. Розділяємо ваше горе й молимося за упокій душі загиблого Воїна. Вічна пам’ять, Герою!”, – ідеться у зверненні Підволочиської селищної ради.