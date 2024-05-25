Перестало битися серце відважного воїна з Борщівщини

Несправедлива, страшна кровопролитна війна продовжу свої криваві жнива. Щодня від ворожих обстрілів, важких поранень гинуть найкращі сини і доньки країни. Згорьована Тернопільщина щодня прощається із воїном, який мав би працювати та розбудовувати країну.

Вкотре трагічна звістка прийшла в Борщівську громаду. 25 травня внаслідок отриманих поранень помер військовослужбовець Збройних сил України, житель села Глибочок, старшина Ігор ЧУЙКО, 21.02.1971 р.н.

Ігор ЧУЙКО захищав Україну в лавах Збройних сил України з 2014 року. Мав статус учасника бойових дій. Під час служби в районах бойових дій отримав важкі поранення, у зв’язку із чим був звільнений зі Збройних сил України.

З початком повномасштабного вторгнення, як вірний син України одним із перших добровольцем з’явився в ТЦК і знову був мобілізований до лав Збройних сил України. Зі зброєю в руках 2 роки боровся в московськими окупантами і знову отримав важкі поранення. Після тривалого лікування був звільнений з військової служби і отримав статус ветерана війни.

25 травня після важкої хвороби перестало битись серце відважного воїна, вірного сина українського народу Ігоря ЧУЙКА.