Слухачі Тернопільського обласного відділення МАН України отримали відзнаки у національному конкурсі «Олімпіада геніїв» – чотири золоті, дві срібні, три бронзові та одну почесну нагороду.

Зокрема, у категорії «Наука»:

-Вирста Богдан, учень Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16, у номінації «Екологія людини» – золота медаль;

-Ступінська Юлія, учениця Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, у номінації «Якість навколишнього середовища» – золота медаль;

-Дудук Андрій, учень Борщівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №3 – гімназія імені Романа Андріяшика”, у номінації “Екологія та біорізноманіття” – золота медаль;

-Осадчук Катерина, учениця Скала-Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», у номінації «Ресурси та енергія» – срібна медаль;

-Романишин Яна, учениця Зборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, у номінації “Екологія та біорізноманіття” – срібна медаль;

-Головко Мар’яна, учениця Бережанського ліцею №2 Бережанської міської ради, у номінації “Ресурси та енергія” – бронзова медаль;

-Лучин Олександр, учень Заліщицької державної гімназії, у номінації «Інновації» – бронзова медаль;

-Іщук Арсен, учень Шумського ЗЗСО, у номінації “Якість навколишнього середовища” – почесна нагорода.

У категорії «Креативне письмо» перемогу здобули:

-Панасюк Ірина, учениця Збаразької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Франка, у номінації «Коротке оповідання» – золота медаль;

-Виклюк Роксолана, учениця Заліщицької державної гімназії, у номінації «Поезія» – бронзова медаль.

Двоє слухачів обласного відділення МАН Вирста Богдан та Панасюк Ірина отримали гран-прі конкурсу.

-Переможці, які вибороли гран-прі, золоті та срібні медалі, братимуть участь у «GENIUS Olympiad» («Олімпіаді геніїв») у США.