Переходили дорогу в невстановленому місці: тернопільські патрульні штрафували пішоходів

За кілька хвилин у цьому місці дорогу перебігли два хлопці, які не захотіли представитись.

“Ми розуміємо, що тут не можна переходити вулицю. Нам просто треба було швидко”.

За порушення правил дорожнього руху патрульний поліцейський Павло Козак склав адмінпротокол.

“Сума штрафу становить 255 гривень за частиною першою статті 127. Всі переважно говорять, що вони спішать на маршрутку, на поїзд, у своїх справах. Не дивлячись перебігають дорогу. Тут є дві смуги в одному напрямку і дві смуги в протилежному напрямку. Пішоходи не зважають на це та перебігають дорогу. Це може закінчитися поганими наслідками”.

Від початку року в області через перехід дороги в невстановленому місці трапилося понад пів сотні аварій, розповіла речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.