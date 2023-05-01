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Переходили дорогу в невстановленому місці: тернопільські патрульні штрафували пішоходів

01.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі патрульні поліцейські штрафували пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. Одна з таких локацій – поблизу Центрального автовокзалу.

Про це розповіла Суспільному речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.

Через дорогу за межами пішохідного переходу йшла Марія Ковальчук.

“Я сліпа. Мені 90 років. Вибачте мені. Но вже буду знати. Старе – 90 років. Вибачте”.

Переходили дорогу в невстановленому місці: тернопільські патрульні штрафували пішоходів
Патрульні штрафують пішоходів. Суспільне Тернопіль

За кілька хвилин у цьому місці дорогу перебігли два хлопці, які не захотіли представитись.

“Ми розуміємо, що тут не можна переходити вулицю. Нам просто треба було швидко”.

За порушення правил дорожнього руху патрульний поліцейський Павло Козак склав адмінпротокол.

“Сума штрафу становить 255 гривень за частиною першою статті 127. Всі переважно говорять, що вони спішать на маршрутку, на поїзд, у своїх справах. Не дивлячись перебігають дорогу. Тут є дві смуги в одному напрямку і дві смуги в протилежному напрямку. Пішоходи не зважають на це та перебігають дорогу. Це може закінчитися поганими наслідками”.

Від початку року в області через перехід дороги в невстановленому місці трапилося понад пів сотні аварій, розповіла речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.

“Сталося 59 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Серед них 49 людей травмувалися і 9 людей, на жаль, загинули. Тому такі заходи ми здійснюємо щодня, щоб запобігти, превентивно подіяти. Від початку року екіпажі патрульної поліції вже склали понад тисячу адміністративних матеріалів на пішоходів, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідних переходів”.

Теги: пішоходи, переходили дорогу

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