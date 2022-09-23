Після двох нічиїх та двох поразок тернопільська команда стає на переможний шлях, здобувши перемогу над «Маріуполем» у виїзному матчі, який відбувався на Київщині у Демидові.

До матчу проти ФСК «Маріуполь» «Ниву» в якості виконувача обов’язків головного тренера готував, як і до попереднього матчу, спортивний директор клубу Сергія Задорожний. Хоча він казав про те, що не зацікавлений у посаді головного тренера і веж ведуть перемовини з кандидатами на цю посаду. Але за тиждень між матчами, судячи з усього це питання вирішити не вдалося. Та ж сама історія і з кадрами в команді, пише 20 хвилин.

Казав Задорожний і про те, що гравців не достатньо і в клубі шукають можливість ще підсилитися. А Кіричуку і Дударенку, які, нібито, мали бути на попередній грі з «Поліссям» на трибунах, не знайшлося місця в автобусі для поїздки на виїзну гру. До Демидова на Київщину вони не поїхали. Втім, виявилося, що літнім новачкам уже й в команді місця немає. Їх прізвища відсутні у заявці «Ниви» на сайті Професіональної футбольної ліги.

А з того набору гравців, який лишається, Задорожний вирішив зробити лиш одну перестановку у стартовому складі у порівнянні з попереднім матчем проти «Полісся». Це Різник, який відбув дискваліфікацію, повернувся до стартового складу, замінивши в ньому Дорошенка. Він діяв на позиції центрального атакувального півзахисника. На решті позицій у Задорожного змін не було. Механів у воротах в захисті (справа наліво) Хруставка, Зінь, Демчук та Слива. У опорній зоні Малащук та Волохатий. На флангах півзахисту Гатала та Проців, а на вістрі атаки Сухоручко.

Турнірне становище

До цієї гри команди підходили у схожому турнірному становищі — обидві без перемог, перебуваючи у нижній частині турнірної таблиці. Хіба, у «Ниви» було два очки, а у «Маріуполя» і те лиш одне. Цей ФСК «Маріуполь» не варто плутати з ФК «Маріуполем», який багато років виступав в УПЛ, представляв Україну в єврокубках, а нинішній сезон пропускає. ФСК «Маріуполь» це реорганізований клуб з «Маріуполя» «Яруд», який минулоріч виступав у Другій лізі.

Втім перед сезоном очікування від команд були різними. Від «Маріуполя» очікували, що команда намагатиметься закріпитися в Першій лізі, а від «Ниви» боротьби за верхні місця, а то й за вихід до Прем’єр-ліги.

Власне, гра показала, що команди дійсно думають про різні завдання, адже ініціативу в грі забрали собі саме тернопільські футболісти. Хоча в перші десять хвилин матчу обидві створили по небезпечному моменту, але перетворити їх у голи не вдалося ані «Маріуполю», ані «Ниві».

Чим далі, тим більшою ставала ігрова перевага тернопільских футболістів і вони, все ж таки, втілили її у забитий гол. Малащук навісив зі штрафного з правого флангу, на ближній стійці ніхто не зіграв у цей м’яч. А ось на дальню стійку добіг центральний захисник «Ниви» Зінь, за яким не встежили оборонці «Маріуполя». Відтак Зінь забив перший гол у цій грі. Лише другий гол «Ниви» у новому сезоні.

Другий тайм

Саме за рахунку 0:1 команди і пішли на перерву. Ледь не одразу після того, як футболісти повернулися на поле все стало зрозуміло в цьому матчі. Майже остаточно. Знову результативним для «Ниви» стало стандартне положення. Цього разу Малащук виконував штрафний з лівого флангу, і цього разу захисник «Ниви» відгукнувся на подачу не на дальній, а на ближній стійці. І був це не Зінь, а Хруставка. Він кивком голови переправив м’яч під дальню стійку 0:2.

Хоч це була лиш 47-ма хвилина гри, на цьому можна було завершувати її перегляд. Так, «Маріуполь» намагався активізуватися і спробувати врятувати цей поєдинок. Але, відверто кажучи, підопічні Олега Краснопьорова були далекими від цього. Натомість «Нива» на контратаках могла доводити рахунок до розгромного. Зокрема Малащук міг зробити третій асист, але гостру передачу перехопили опоненти. З ударом Різника впорався голкіпер «Маріуполя», а удару Дорошенка трошечки забракло точності.

У підсумку 0:2 «Нива» здобуває першу перемогу в сезоні лиш у п’ятому турі. Але це не дозволяє тернопільській команді навіть увірватися до першої четвірки групи А у Першій ліз. Лиш наблизитися до неї. Хоча всі суперники гратимуть свої матчі на вихідних. З іншого боку, вдалося зробити невеличкий запас перед переслідувачами.

Свій наступний матч «Нива проведе також на виїзді. Поїдуть на Хмельниччину до «Епіцентру».

Склади команд:

ФСК «Маріуполь»: Кравцов, Харжевський, Скиба, Мочевінський, Пентелейчук (Биковський 71), Чушенко, Літюк (Дмитрієв 83), Булгаков, Чернецький, Гора (Михайленко 83), Мамросенко

Головний тренер: Олег Краснопьоров



«Нива»: Механів, Хруставка, Зінь, Демчук, Слива, Волохатий, Малащук, Проців (Соколов 71), Різник, Гатала (Бей 84), Сухоручко

В. О. головного тренера: Сергій Задорожний

Попередження: Петро Харжевський 21, Євген Скиба 29 – Олег Хруставка 59

Голи: Андрій Зінь 24, Роман Волохатий 47

Усі фото: ФК «Нива»