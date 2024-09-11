Передали РЕБ та антидронову рушницю з Тернополя для 78-го окремого десантно-штурмового полку

9 вересня бійці 78-го окремого десантно-штурмового полку отримали нове захисне обладнання проти ворожих дронів. Нашим захисникам передали антидронову систему “DRONESHIELD-03” та антидронову рушницю “DRONEKILLER-11”.

Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Важливо зазначити, що це обладнання – результат праці тернопільських фахівців. Сергій Надал підкреслив: “Тернопіль працює для ЗСУ. Ми вдячні всім, хто долучається до підтримки наших військових. Завдяки місцевим підприємцям ми маємо можливість виробляти техніку, яка зараз так потрібна на передовій. Ці засоби радіоелектронної боротьби захищатимуть життя та здоров’я наших воїнів”.

Міська влада планує продовжувати закупівлю такого обладнання у тернопільських виробників та постачати його на фронт.

Це обладнання розроблено в рамках Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, ініційованого Тернопільською міською радою. Переможці отримали фінансування на розробку інноваційного обладнання для військових. Завдяки цьому проєкту наші захисники отримають 64 одиниці нової техніки.

Сергій Надал “Ми глибоко вдячні нашим захисникам за їхню службу та відданість. Кожна така розробка – це внесок у нашу спільну перемогу та безпеку наших воїнів. Разом ми сильніші, і кожен може зробити свій внесок у захист України”.

Нагадаємо, 6 вересня міська рада Тернополі передала антидронові системи купольного типу «Парасоля-2», «DRONESHIELD-03» та антидронову рушницю «DRONEKILLER-11» для одного з підрозділів Національної гвардії України. Нещодавно мерія передала дві сучасних антидронові рушниці для територіальної оборони. 29 серпня мерія передала нашим захисникам ще дві «тернопільські» антидронові рушниці. 14 серпня мерія передала нашим захисникам ще одну систему Радіоелектронної боротьби (РЕБ). У цей же день, наші бійці отримали ще одну антидронову рушницю. 12 серпня мерія передала нашим захисникам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю. 1 серпня, мерія вже передали нашим морпіхам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю.

Новина від пресслужби