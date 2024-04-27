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Пенсіонерка з Тернопільщини впала у колодязь завглибшки 12 метрів

27.04.2024

Ірина Нова

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Події, Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Сьогодні близько 8-ї ранку на Тернопільщині співробітники ДСНС врятували жінку, що впала у колодязь.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилась у Колиндянській громаді Чортківського району. На території одного з домогосподарств у селі Товстеньке в колодязь впала 75-річна місцева мешканка.

Життю жінки загрожувала небезпека, тож, не гаючи ні хвилини, до місця події вирушили надзвичайники. За допомогою спеціального рятувального обладнання вони витягли знесилену потерпілу з 12-метрової глибини та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Для проведення рятувальних робіт залучались 5 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Джерело: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Теги: ГУ ДСНС України у Тернопільській області, впала в колодязь, врятували життя, впала в кирницю

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