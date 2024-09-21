Пенсіонера обнадіяли грошовою допомогою і викрали усі кошти

Майже 34 тисячі гривень втратив пенсіонер після того, як поспілкувався з невідомими. За допомогою потерпілий звернувся до працівників Гусятинського відділення поліції.

За словами чоловіка, йому на мобільний зателефонував невідомий і відрекомендувався соціальним працівником. Додзвонювач розповів про різноманітні соціальні програми для людей похилого віку. Серед них – виплата одноразової допомоги.

Псевдопрацівник запевнив: гроші можна отримати двома способами – після реєстрації на сайті або дистанційно з його допомогою. Пенсіонер вибрав другий спосіб і назвав свої особисті дані, а також номер картки, на яку потрібно зарахувати гроші. У ході розмови потерпілий називав й цифри з смс-повідомлень та іншу конфіденційну інформацію. Як наслідок – за деякий час з його електронного гаманця зникли всі заощадження – 33 900 гривень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що «онлайн-компенсація від держави», «фінансова допомога від міжнародної організації», «соціальні чи благодійні виплати» – гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців.

Аби не стати черговою жертвою аферистів, користуйтеся інформацією тільки з офіційних джерел. Усі онлайн-послуги, що стосуються виплат від держави та міжнародних організацій, можна отримати лише на порталі та в застосунку «Дія», який потрібно завантажити лише з офіційного порталу.

Не переходьте за неперевіреними посиланнями. Перевіряйте правильність назви вебсайтів. Не вводьте реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Нікому не повідомляйте PIN-код до картки, три цифри на звороті картки, одноразові паролі, що надходять в SMS-повідомленнях та сповіщеннях від банків та мобільних операторів.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому вебсайті, негайно заблокуйте картку через онлайн-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Пам’ятайте, що розголошення своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та кошти на них, нагадують у відділі комунікації обласної поліції.

Як повідомляють на сайті Опендата, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст.190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році. За даними ГПУ, це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ про шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази. У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ про шахрайство цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Попри це більше справ стало доходити до суду: 12 572 справ. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. До порівняння, у 2023 році цей показник складав лише 14%.