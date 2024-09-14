Пенсіонер із Тернопільщини віддав майже 34 тисячі гривень за фейкову соціальну допомогу

Майже 34 тисячі гривень пенсіонер з Тернопільщини віддав після того, як поспілкувався з невідомими, які представилися соцпрацівниками.

За словами чоловіка, йому на мобільний зателефонував невідомий і представився соціальним працівником. Додзвонювач розповів про різноманітні соціальні програми для людей похилого віку. Серед них – виплата одноразової допомоги.

Псевдопрацівник запевнив, що гроші можна отримати двома способами: після реєстрації на сайті або дистанційно з його допомогою. Пенсіонер вибрав другий метод і назвав невідомому свої особисті дані, а також номер картки, на яку потрібно зарахувати гроші. У ході розмови потерпілий називав й цифри з смс-повідомлень та іншу конфіденційну інформацію. Як наслідок – за деякий час з його електронного гаманця зникли всі заощадження – 33 900 гривень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що “онлайн-компенсація від держави”, “фінансова допомога від міжнародної організації”, “соціальні чи благодійні виплати” – гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців.

Джерело: поліція Тернопільської області