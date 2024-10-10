Пенсійний фонд перевірятиме обґрунтованість видачі лікарняних листків

Мова про перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Кабінет Міністрів України постановою від 3 березня 2023 року № 185 затвердив “Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності” , метою якого є здійснення контролю за обгрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Як повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, згідно з даним Порядком страхувальник (роботодавець) у разі виникнення необхідності перевірки правомірності видачі чи продовження працівнику листка непрацездатності може письмово звернутися до Пенсійного фонду України.

Перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для її формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

Крім звернення роботодавця, підставами для прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності також є: виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України; повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я. А також звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності, запити правоохоронних органів та рішення суду.

Результати перевірки листка непрацездатності зазначаються уповноваженою посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Така довідка надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.