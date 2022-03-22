Священний синод Православної Церкви України закликав духовенство і мирян громад Московського патріархату “послідувати Томосу”.

Пише УП з посиланням на twitter-сторінка митрополита Київського Епіфанія

“Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України”.

Російська влада використовує тему “захисту православ’я” як привід для війни проти України. Російська пропаганда твердить, що, мовляв, українська влада створює штучні перепони вірним Московського патріархату та вибірково дискримінує громадян за ознакою належності до УПЦ МП.

Крім того, керівництво російської православної церкви, на чолі з патріархом Кирилом, підтримали російське військове вторгнення 24 лютого.