Від початку військових дій поліцейські Тернополя та області перейшли на посилений режим несення служби. Аби забезпечити безпеку громадян та об’єктів критичної інфраструктури краю, в обласному центрі створили загони патрулів.

Щодня в Українському Домі “Перемога” проходять зібрання, на яких записуються добровольці, а також обумовлюється робота щодо розподілу міста на квадрати для несення служби.

Правоохоронцям допомагають представники громадських формувань та територіальної оборони. Перед тим, як вийти на вулиці, добровольці проходять спецінструктаж щодо заходів безпеки та несення служби.

Якщо минулий тиждень патрулювання проходило в дві зміни – тобто 12 годин на службі, а 12 відпочинку, то тепер хлопці заступають на дванадцятигодинне чергування і добу дають їм на відпочинок та відновлення сил.