Патріотизм і любов до України Дем’яна Чернеця

Відомий в області громадсько-політичний діяч Дем’ян Іванович Чернець народився 6 квітня 1944 року в селі Деренівка, що на Теребовлянщині. У 1949 році його батько Іван Григорович був засуджений, а сім’я вивезена на спецпоселення у Пермську область, де перебувала до 1957 року. Закінчивши Теребовлянську середню школу, Дем’ян навчався у Львівському політехнічному інституті, де здобув спеціальність інженера-будівельника. Пройшов шлях від майстра до керуючого проєктно-технологічним трестом «Тернопільоргагробуд».

У 1991 році став членом Народного руху, у 1992 р., працюючи в об’єднанні «Ватра», створив осередок «Політв’язнів і репресованих». У 1995 році обраний заступником Тернопільської організації «Політв’язнів і репресованих», а в 2008 році – головою. У 2010 році – заступником голови Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих.

За активну участь у розбудові незалежної Української держави відзначений грамотами міської та обласних рад, нагороджений ювілейними медалями «25 років незалежності України».

За участь у подіях на Майдані 2013-2014 р. відзначений медаллю «Учасник євромайдану». У 2018 році нагороджений орденом «За заслуги 3 ст.» та орденом «Єдність та воля».

У ці квітневі дні з нагоди 80-річного ювілею члени Тернопільської організації «Політв’язнів і репресованих» щиро вітають Дем’яна Івановича Чернеця і бажають йому здоров’я, натхнення та плідної праці у розбудові Української держави.