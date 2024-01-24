Парламент збільшив штат НАБУ до тисячі осіб: як це вплине на боротьбу з топ-корупцією?

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила низку євроінтеграційних законів. Один з них стосувався Національного антикорупційного бюро України, а саме — збільшення штату установи на 300 осіб. Це має суттєво покращити спроможність НАБУ у боротьбі з топ-корупцією та дасть змогу детективам Бюро збільшити кількість справ, які вони розслідують. Чому виникла необхідність розширити штат Антикорупційного Бюро та як це вплине боротьбу з топ-корупцією в Україні?

Кількість справ зростає, кількість детективів — ні

Закон про Національне антикорупційне бюро України, ухвалений у 2014 році, визначав загальну кількість співробітників Бюро у 700 осіб, з яких детективів було лише 246. Натомість кількість справ, що розслідує НАБУ, стрімко зростала: якщо на 2016 рік було 264 провадження, то у 2019-му їх стало вже 892. У 2023 році через війну кількість проваджень скоротилася до 633, але це однаково у два з половиною рази більше, аніж було 8 років тому.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, станом на 2023 рік Бюро мало суттєву нестачу персоналу оперативно-технічного рівня — детективів та криміналістів.

«У нас не такі видатні результати у сфері оборони. Очевидно, є проблеми з розслідуванням справ енергетики, складних фінансових злочинів. Але ми працюємо над цим. Ми абсолютно точно покажемо результат і в цих сферах», — додав він.

Ситуацію дещо покращила внутрішня реорганізація штату: скоротили службовців, які не виконували основну функцію НАБУ, та збільшили кількість посад для тих, хто задіяний в розслідуваннях.

Навіть за таких умов НАБУ демонструє хороші результати у боротьбі з топ-корупцією, вважають у Центрі громадського контролю та моніторингу. За 11 місяців 2023 року Бюро повідомило про підозру 254 особам (проти 188 у 2022 році), 92 обвинувальні акти стосовно 220 осіб скерували до суду, 56 обвинувальних вироки ухвалив Антикорупційний суд у справах НАБУ. Серед найбільш гучних проваджень 2023 року — викриття на отриманні хабара голови Верховного Суду Всеволода Князєва, затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, викриття корупційної схеми за участі першого заступника міністра аграрної політики. Також у 2023 році НАБУ передали до суду справи щодо низки народних депутатів та топ-менеджерів державних підприємств.

Два виклики для Антикорупційного Бюро

Закон щодо посилення спроможності НАБУ, ухвалений парламентом 8 грудня, передбачає збільшення чисельності працівників Бюро на 100 людей щороку — у 2024-му, 2025-му та 2026-му. Левова частка нових співробітників — це саме детективи й аналітики. Поетапність набору зумовлена навантаженням на державний бюджет: якби парламентарі збільшили штат на триста осіб одразу, це обійшлося б державі у понад мільярд гривень.

Збільшення штату НАБУ на третину впродовж трьох років — неабиякий виклик для установи. Передусім, Бюро має забезпечити чесність і прозорість конкурсу з відбору працівників, за яким прискіпливо стежитимуть як громадськість та журналісти, так і західні партнери України. Також необхідно провести навчання детективів, їхню інтеграцію в систему Бюро, але разом з тим зберегти якість та ефективність роботи установи. Від того, як НАБУ впорається з цими завданнями, залежить, чи буде якісний стрибок у боротьбі з топ-корупцією в країні в найближчі роки.

Втім 300 нових співробітників — не панацея, оскільки Бюро має й інші нагальні потреби. Йдеться, зокрема, про надання права НАБУ самостійно збирати інформацію з електронних носіїв (здійснювати прослуховування), а також про створення незалежної експертної установи при НАБУ. Це дало б змогу значно прискорити розслідування, усунути ризики підкупу експертів корупціонерами, унеможливити вплив на результати експертних висновків та запобігти витоку інформації. Ці питання також має вирішити Верховна Рада.