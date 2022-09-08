Журналісти перевірили, як паркуються тернопільські водії та дізналися, скільки порушників уже виявили муніципальні інспектори.

Скільки доведеться заплатити за порушення та за евакуатор. Про це у матеріалі.

Ми перевірили, як паркуються тернопільські водії. У місті чимало транспорту, тому знайти вільне місце на безкоштовних парковках важко. Особливо – у центрі та в районі ринку. Тут завжди багато машин.

Багато водіїв залишають машини на тротуарах. Це не заборонено, якщо для руху пішоходів залишається прохід не вужче 2 метрів або встановлено відповідний дорожній знак.

А от на вулиці Богдана Хмельницького ми помітили автівку, яку припаркували на тротуарі так, що це заважає пішоходам – прохід вузький.

На вулиці Шептицького біля виїзду з КП «Тернопільміськгазу» є знак, який забороняє зупинку та стоянку. Але знак не завадив одному з тернополян залишити свою автівку, прямісінько під ним.

На бульварі Тараса Шевченка два водії припаркували свої автівки у забороненому місці. Там є відповідний знак. Зауважимо, що відповідно до правил дорожнього руху, водії таксі можуть зупинятися для висадки чи посадки пасажирів.

На кільці біля площі Героїв Євромайдану чимало порушників правил паркування. Поруч є платна парковка, але водії ставлять машини в забороненому місці. Є відповідний знак. До того ж, автівки лишають прямісінько біля пішохідного переходу. Тут часто можна побачити муніципальних інспекторів, які штрафують водіїв та евакуатори, які забирають неправильно припарковані машини.

Ще одне місце, де часто приїздить евакуатор – на перехресті вулиць Острозького, Шептицького та бульвару Шевченка. Водії часто паркують машини прямо посеред дороги. Під час нашої перевірки порушників не було. Можливо, водії вже запам’ятали, що паркуватися тут не можна, чи їх налякав евакуатор, який чекає нових порушників?

Яка відповідальність за неправильне паркування

В управлінні муніципальної інспекції міста нагадують:

за порушення встановлених правил зупинки, стоянки передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 340 грн;

за ці ж порушення, якщо це створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 680 грн.

Також вашу автівку можуть забрати на штрафмайданчик. У секторі контролю з паркування транспортних засобів у місті Тернопіль, за транспортування вашого авто на спеціальний майданчик вам доведеться заплатити:

720 грн за послугу – якщо повна маса складає до 2000 кг включно;

840 грн за послугу – якщо повна маса складає від 2000 до 3000 кг;

1080 грн за послугу – якщо повна маса складає від 3000 кг.

Зберігання транспортного засобу також не безкоштовне:

за першу-сьому добу включно – за добу – 144 грн.

за кожну наступну добу починаючи з восьмої доби – за добу – 24 грн.

Ми запитали у міської ради, скільки порушників паркування виявили умісті. Як повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич, від початку року працівники муніципальної інспекції виявили 14 842 порушень правил паркування! Також здійснили 537 евакуацій автомобілів, які залишили водії у заборонених місцях.

Де паркуватися не можна?

У Міністерстві юситції нагадують, у яких місцях заборонена стоянка автомобілів. За порушення – штраф або евакуація транспорта.

Заборона на стояку автомобілів, зокрема діє:

у місцях, де заборонена зупинка (в тому числі на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях, на трамвайних коліях);

(в тому числі на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях, на трамвайних коліях); у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

або створить перешкоду для руху пішоходів; біля бульвару або розділювальної смуги ;

; другим рядом уздовж вже запаркованих машин на проїзній частині;

уздовж вже запаркованих машин на проїзній частині; на тротуарі, крім випадків, якщо для руху пішоходів залишається прохід не вужче 2 метрів або встановлено відповідний дорожній знак;

крім випадків, якщо для руху пішоходів залишається прохід не вужче 2 метрів або встановлено відповідний дорожній знак; на газонах;

у зоні дії знаків «Зупинка заборонена», «Стоянка заборонена».

Паркуючи авто, водії також мають пам’ятати про визначені дистанції. Не слід запарковувати авто ближче ніж: