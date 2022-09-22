З нагоди ювілею архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та екзарх Луцький Йосафат Говера 18 вересня відвідали храм та очолили Божественну Літургію. У співслужінні з отцем-парохом Андрієм Козяром та священниками молились за мир в нашій державі і військо.

Владика Йосафат Говера, який тут тривалий час душпастирював, під час проповіді згадав історію села та церкви від часу виходу з підпілля.

Опісля Літургії було освячено воду, якою митрополит щедро благословляв всіх парафіян та гостей. Молитва і пісня дарують велику розраду у цей непростий час, тож своїм співом привітали жителів села брати-семінаристи. Діти, молодь та старше покоління патріотичними піснями, віршами прославляли Бога, вітали всіх з ювілеєм.

Голова Великогаївської громади Олег Кохман також привітав пароха Андрія Козяра та жителів зі святом, подякував усім, хто доклав багато зусиль до організації дійства.