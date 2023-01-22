Парад вертепів пройшов у Тернополі (фото)

«Парад вертепів» серед дитячих і молодіжних колективів організували у Тернополі. Дівчата і хлопці виконували популярні колядки, а також представили театралізовані постановки.

Відомі колективи з Тернополя та області представили незабутнє театралізоване дійство та історію, що оживає через тисячоліття. «Парад вертепів» відбувся в торгово-розважальному центрі міста.

“Ми щороку беремо участь у цьому конкурсі. Цього року через війну хвилювалися, що його скасують. Але все добре, він відбувся. Ми підготували цікаву постановку, виконали кілька колядок. Було приємно вкотре поділитися історією про народження Ісуса Христа. За хороше виконання нам вручили нагороду, хоча для нас не це головне. Важлива сама атмосфера заходу, реакція з боку глядачів. Хотілося передати радість Різдва кожному», – каже керівниця творчого колективу Ольга Маньковська.

У репертуарі колективів — традиційні колядки та композиції на сучасний лад. Також організатори дійства підготували конкурси та подарунки для учасників і переможців.