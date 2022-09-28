Папа: Нехай Марія, Цариця миру, втішить український народ

Перед молитвою «Ангел Господній» в останню неділю вересня Папа Франциск звернувся із закликами, присвяченими трагічним подіями в різних частинах світу, не забуваючи і про Україну, та з нагоди Всесвітнього дня мігранта і біженця.

Свята Меса, яку Папа Франциск у неділю, 25 вересня 2022 р., відслужив у південноіталійському місті Матері з нагоди завершення 27-го Національного Євхаристійного Конгресу, закінчилася проказуванням молитви «Ангел Господній».

Перед цим кардинал Маттео Дзуппі, Голова Єпископської Конференції Італії, звернувся до Святішого Отця з подячним словом, після чого до учасників молитви промовив Наступник святого Петра, який, насамперед, подякував учасникам і організаторам цієї спільної молитви.

«Тепер, перед тим, як завершити, звертаємося до Діви Марії, Євхаристійної Жінки. Їй ввіряємо дорогу Церкви в Італії, щоби в кожній спільноті відчувався аромат Христа, Хліба живого, що зійшов із Неба. І призиваймо Її материнське заступництво для найнагальніших потреб світу», – сказав Святіший Отець, скерувавши свою думку до М’янми. «Цього тижня до мене долинув крик болю через загибель дітей у розбомбленій школі. Бачимо, що в цьому світі сьогодні є мода бомбардувати школи. Нехай же волання цих дітей не залишиться непочутим! Ці трагедії не повинні траплятися», – сказав він, додаючи:

«Нехай же Марія, Цариця Миру, втішить багатостраждальний український народ та здобуде для провідників народів силу волі негайно знайти ефективні ініціативи, що приведуть до завершення війни».

Святіший Отець також приєднався до заклику єпископів Камеруну про звільнення восьми людей, викрадених у дієцезії Мамфе, між якими 5 священиків і черниця.

«Молюся за них і за населення церковної провінції Баменди: нехай же Господь дарує мир у серцях та суспільному житті цієї дорогої країни», – побажав він.

Папа також нагадав, що в цю неділю Церква відзначала Всесвітній день мігранта і біженця на тему «Будувати майбутнє разом з мігрантами і біженцями».

«Обновімо зусилля, щоби будувати майбутнє згідно з Божим задумом: майбутнє, в якому кожна людина знайде своє місце та буде шанованою; в якому мігранти, біженці, переміщені особи та жертви торгівлі людьми матимуть змогу жити в мирі та гідності. Бо Боже Царство здійснюється з ними, без виключень. Це завдяки цим братам і сестрам громади можуть зростати на суспільному, економічному, культурному та духовному рівнях, а взаємообмін різних традицій збагачує Божий люд. Всі докладаймо зусилля для будування більш інклюзивного і братерського майбутнього! Мігрантів потрібно прийняти, супроводити, підтримати та інтегрувати».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан