Уряд здійснив усі необхідні кроки, щоб уже за кілька днів послабити дефіцит пального на АЗС. Зокрема, прийнято зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Україна уклала договір з Польщею щодо постачання бензину – зазначив Володимир Труш на сторінці у фейсбук.
–Підприємства критичної інфраструктури (медична, енергетична, комунальна сфери) та військові пальним забезпечені.
–Ми проводимо постійні консультації з перевізниками. На сьогодні автобусне сполучення виконується у повному обсязі, однак не виключаємо, що кількість міжміських рейсів може дещо скоротитися.
–Уряд не встановлював жодних обмежень щодо обсягу відпуску пального в одні руки. Такі рішення суб’єкти господарювання приймають самостійно.
–Для завершення посівної пального вистачає. Більшість фермерських господарств наперед запаслися необхідним паливом.
–Разом з операторами АЗС на постійному зв’язку координуємо логістику для зменшення черг на заправках.
Поряд з цим, частина водіїв роблять невиправдано великі запаси пального. Такі дії лише послаблюють ситуацію на паливно-мастильному ринку і порушують баланс. Тому закликаю усіх чинити обдумано, використовувати власні транспортні засоби за реальної потреби – зазначив Володимир Труш.