Палії трави активізувались на Тернопільщині

На Тернопільщині рятувальники за добу ліквідували 11 пожеж сухої трави в природних екосистемах.

Про це повідомляють у ДСНС.

“В Україні триває війна. Ми боремося за свою землю, а тим часом безвідповідальні дії паліїв нищать її зсередини. Лише за минулу добу вогонь охопив понад 10 гектарів відкритих територій”, – зазначають рятувальники.

Вогонь шириться полями та селами області. Полум’я охопило луки, узбіччя доріг та сільськогосподарські угіддя. Найбільші загоряння зафіксовані у селах Озерна (2 га), Красна Зборівської громади (2 га), Мала Андруга Кременецької громади (2,1 га), Коропець (1 га) та Нова Могильниця Теребовлянської громади (1 га).

Рятувальники наголошують, що підпали нищать екосистему та створюють реальну загрозу людям. Випалювання сухої трави – це не традиція і не спосіб “прибирання”, а небезпечний злочин, особливо в умовах війни.

Чим це загрожує?

Вогонь знищує родючі ґрунти, перетворюючи їх на випалені пустелі.

Гинуть дикі тварини, птахи, комахи – екосистема руйнується.

Дим від спалювання забруднює повітря, отруюючи людей та провокуючи серйозні проблеми зі здоров’ям.

Вогонь може перекинутися на житлові будинки, господарські споруди та лісові масиви.

Це не просто шкода природі – це серйозне правопорушення. За провокування пожеж в екосистемах передбачена відповідальність:

Штрафи від 3 060 до 153 000 гривень – за спалювання сухої трави та завдання шкоди природі.

Кримінальна відповідальність – якщо пожежа завдала значних збитків або загрожувала життю людей.

ДСНС закликає!

Не паліть суху траву! Це нищить землю, яку ми боронимо!

Бачите палія? Повідомте правоохоронців! Байдужість = співучасть!

Помітили займання? Негайно телефонуйте 101!