Українські військові продовжують знищувати ворожу армію. У Генштабі Збройних сил України оприлюднили дані про загальні бойові втрати росіян у від 24 лютого до 17 березня.

Це понад 14 тисяч особового складу, 444 танки, 1 тисяча 435 бойових броньованих машин, 201 артилерійська система, 72 реактивні системи залпового вогню, 43 засоби протиповітряної оборони, 86 літаків, 108 вертольотів, 864 одиниці автомобільної техніки, три катери, 60 цистерн з паливом, 11 безпілотників, 10 одиниць спеціальної техніки.